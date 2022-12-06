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Трехкилограммовые букеты закупят в Ростовской области в подарок от губернатора

Сегодня, 10:09
Фото: donland.ru
Более 2,3 млн рублей потратят на губернаторские букеты в Ростовской области

В Ростовской области на букеты от губернатора потратят 2,3 млн рублей

Правительство Ростовской области объявило аукцион по выбору компании, которая изготовит губернаторские букеты, говорится в материалах Госзакупок.

Поставщик станет известен 14 декабря, а начальная стоимость контракта составляет 2,3 миллиона рублей. Он будет действовать до 31 декабря следующего года. 

Всего планируется закупить 347 цветов по 100 рублей, 95 - по 2,5 тысячи. А далее идут более дорогие растения, власти приобретут 80 букетов по 7,9 тысячи рублей и 200 - по 7,2 тысячи. 

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Самые дешевые букеты будут состоять из срезанной гвоздики красного цвета. А в самый дорогой войдут 51 роза сорта экстра.

«Он должен быть обернут упаковочной бумагой зеленого цвета. Масса не должна превышать трех килограммов, диаметр букета в месте связки цветов должен быть не более 12 сантиметров», — говорится в техническом задании.

Привозить цветы исполнитель будет в том числе в выходные и праздничные дни.

Ранее в Ростове задержали три тысячи искусственных цветов из Китая.

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#Цветы#Букет#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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