Поставщик станет известен 14 декабря, а начальная стоимость контракта составляет 2,3 миллиона рублей. Он будет действовать до 31 декабря следующего года.
Всего планируется закупить 347 цветов по 100 рублей, 95 - по 2,5 тысячи. А далее идут более дорогие растения, власти приобретут 80 букетов по 7,9 тысячи рублей и 200 - по 7,2 тысячи.
Самые дешевые букеты будут состоять из срезанной гвоздики красного цвета. А в самый дорогой войдут 51 роза сорта экстра.
«Он должен быть обернут упаковочной бумагой зеленого цвета. Масса не должна превышать трех килограммов, диаметр букета в месте связки цветов должен быть не более 12 сантиметров», — говорится в техническом задании.
Привозить цветы исполнитель будет в том числе в выходные и праздничные дни.
Ранее в Ростове задержали три тысячи искусственных цветов из Китая.