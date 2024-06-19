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Бюджетные места

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Июнь 2024
Вузам в Ростовской области выделили меньше 20 тысяч бюджетных мест
В этом году около 73% бюджетных мест в вузах распределены в регионы страны. Ростовская область вошла в тройку лидеров, сообщил ТАСС глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
19 июня 2024, 13:20
Июль 2023
Когда будут зачислять в вузы Ростовской области и сколько стоит обучение в 2023 году
В Ростовской области во вторник, 25 июля, завершился прием документов в вузы и теперь они опубликуют конкурсные списки. Как проходит зачисление абитуриентов, в материале RostovGazeta.
26 июля 2023, 14:06
Июнь 2023
Когда стартует приемная кампания в ВУЗы в Ростове-на-Дону в 2023 году
В России, в том числе Ростовской области, со вторника, 20 июня, начали прием документов от абитуриентов, сообщает Минобрнауки в Telegram-канале.
22 июня 2023, 11:20

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