Бюджетные места

Когда будут зачислять в вузы Ростовской области и сколько стоит обучение в 2023 году

В Ростовской области во вторник, 25 июля, завершился прием документов в вузы и теперь они опубликуют конкурсные списки. Как проходит зачисление абитуриентов, в материале RostovGazeta.