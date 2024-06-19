Вузам в Ростовской области выделили меньше 20 тысяч бюджетных мест

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Валерий Фальков рассказал, что абсолютное большинство бюджетных мест в вузах приходится на региональные образовательные учреждения. В 2024 году Ростовская область заняла третье место среди регионов по количеству бесплатных учебных мест.
На второе место попала Свердловская область. Там насчитывается чуть меньше 20 тысяч мест. На первой строчке рейтинга оказалась Республика Татарстан — 23 тысяч мест.
Отметим, что в этом году для учащихся выделили всего 621 тысячу бюджетных мест на разные направления по всей России.
Ранее стало известно, что в российских школах начнет действовать новый порядок пересдачи ЕГЭ. Школьников начнут значительно строже наказывать за списывание.