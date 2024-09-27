Университет

Вузам в Ростовской области выделили меньше 20 тысяч бюджетных мест

В этом году около 73% бюджетных мест в вузах распределены в регионы страны. Ростовская область вошла в тройку лидеров, сообщил ТАСС глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.