Кандидатов в списках распределяют в порядке убывания конкурсных баллов, которые являются суммой результатов экзаменов ЕГЭ и индивидуальных достижений. К примеру, есть специальности, где нужны результаты двух предметов ЕГЭ. В итоге здесь максимум можно набрать 210 баллов: это сумма двух экзаменов по 100 баллов каждый и еще 10 баллов за индивидуальные достижения.