Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Во вторник завершился прием документов на бюджетные места в российских вузах. Как и было запланировано, в четверг, 27 июля, будут опубликованы конкурсные списки, которые помогут определить шансы абитуриентов на поступление в различные вузы по приоритетным направлениям.
Для льготников, олимпиадников и тех, кто поступает по квотам, необходимо до 28 июля, 12.00, представить оригиналы документов об образовании в приемную комиссию выбранного вуза или выполнить соответствующие отметки на госуслугах с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн».
Абитуриентам, поступающим на основе результатов ЕГЭ и дополнительных испытаний вуза, следует выполнить аналогичные действия до 3 августа.
27 июля вузы размещают на своих сайтах конкурсные списки, в которых отражается рейтинг абитуриентов, которые направили документы на определенные специальности.
Кандидатов в списках распределяют в порядке убывания конкурсных баллов, которые являются суммой результатов экзаменов ЕГЭ и индивидуальных достижений. К примеру, есть специальности, где нужны результаты двух предметов ЕГЭ. В итоге здесь максимум можно набрать 210 баллов: это сумма двух экзаменов по 100 баллов каждый и еще 10 баллов за индивидуальные достижения.
Конкурсные списки публикуются для всех категорий приема. Это означает, что для каждой специальности появятся несколько списков: по каждой квоте (например, льготникам, олимпиадникам), на основные бюджетные места и на платные контрактные места.
В случае, если после завершения основного набора абитуриентов остаются свободные бюджетные места, вузы могут провести дополнительный прием студентов. Это нужно успеть сделать до 29 августа.
Что касается платных мест, то вузы сами определяют сроки зачисления.
Вузы обязаны разместить информацию о сроках и правилах приемной кампании на своих сайтах. Обычно эта информация публикуется раньше 1 ноября, но дедлайн для размещения таких данных — именно этот день. Списки абитуриентов обновляются несколько раз в день, чтобы обеспечить точность и актуальность предоставляемых данных.
Вуз имеет право принять всех желающих на платной основе до тех пор, пока доступные места не будут заполнены, или провести конкурсный отбор и зачислить тех абитуриентов, которые набрали больше всего баллов.
Даже, если человек заключил договор на платное обучение, он в любом случае имеет возможность участвовать в конкурсе на бесплатные места. При желании, до 1 сентября, договор на платное обучение можно расторгнуть и ничего за это платить не придется.
Чтобы заключить его, нужно подготовить копию аттестата, оригинал приносить не нужно. Абитуриенты, которые хотят получить скидку за высокие баллы ЕГЭ или за место на олимпиаде, нужно будет подтвердить свои достижения.
Обучение на очной форме в ДГТУ стоит от 108 тысяч рублей в год. Самой дорогой специальностью является «Изобразительное и прикладные виды искусств», где студенты ежегодно платят 215 тысяч рублей.
В ЮФУ стоимость годового обучения начинается от 117 тысяч рублей. Наиболее дорогими направлениями являются «Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Искусство костюма и текстиля», где год обучения обходится в 245 тысяч рублей.
Медицинский вуз в Ростове предлагает обучение за 127 тысяч рублей в год. Самая дорогая специальность в университете — «Стоматология», где студенты платят 202 тысячи рублей за год обучения.
Стоимость обучения в РГЭУ в среднем начинается от 110 тысяч рублей за 12 месяцев.