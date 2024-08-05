Чемпион Hardcore в супертяжёлом весе Александр Коломыцев умер в 37 лет

Ушел из жизни чемпион Гран-при Hardcore в супертяжелом весе из Ростова-на-Дону Александр Коломыцев, сообщил в Telegram ведущий боев Эдуард Германский.