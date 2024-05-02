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Published Сегодня, 10:11

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Updated Сегодня, 10:20

Скончался боец из Ростова-на-Дону Александр Коломыцев

Чемпион Hardcore в супертяжёлом весе Александр Коломыцев умер в 37 лет

2 мая 2024, 10:11
Фото: vk.com/aleksandr_volya_kolomycev
Скончался боец из Ростова-на-Дону Александр Коломыцев
Ушел из жизни чемпион Гран-при Hardcore в супертяжелом весе из Ростова-на-Дону Александр Коломыцев, сообщил в Telegram ведущий боев Эдуард Германский.

Он рассказал, что не может дозвониться до спортсмена, а его знакомые из Ростова рассказали о смерти бойца. Причиной назвали остановку сердца.

«До последнего хочется верить, что это просто чья-то очень злая и плохая шутка. Но если все так, то светлая тебе память, Саня», — уточнил Германский.

В Новочеркасске скончался генерал Михаил Лабунец
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Он добавил, что Коломыцев был добрым и хорошим человеком. Официальной информации о его смерти не поступало, она уточняется.

Согласно открытым данным, бойцу было 37 лет.

Ранее в Новочеркасске скончался генерал Михаил Лабунец.

А в Таганроге ушел из жизни Юрий Зак, который стал Заслуженным учителем России.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия#Чемпион
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