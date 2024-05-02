Чемпион Hardcore в супертяжёлом весе Александр Коломыцев умер в 37 лет

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Он рассказал, что не может дозвониться до спортсмена, а его знакомые из Ростова рассказали о смерти бойца. Причиной назвали остановку сердца.
«До последнего хочется верить, что это просто чья-то очень злая и плохая шутка. Но если все так, то светлая тебе память, Саня», — уточнил Германский.
Он добавил, что Коломыцев был добрым и хорошим человеком. Официальной информации о его смерти не поступало, она уточняется.
Согласно открытым данным, бойцу было 37 лет.
Ранее в Новочеркасске скончался генерал Михаил Лабунец.
А в Таганроге ушел из жизни Юрий Зак, который стал Заслуженным учителем России.