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Published Сегодня, 17:57

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Updated Сегодня, 17:59

Ростовчанин побил рекорд России по количеству сальто назад

Посетитель торгового центра в Ростове сделал 30 сальто назад

19 мая 2024, 17:57
Фото: Изображение Midjourney
Ростовчанин побил рекорд России по количеству сальто назад

Ростовчанин побил рекорд России по количеству сальто назад

Ростовчанин Александр Миронов установил новый рекорд России. Он совершил 30 сальто назад за минут, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости» и прикрепляет видео с рекордсменом.

19 мая в торгово-развлекательном комплексе «Мегамаг» спортсмен смог продемонстрировать свою физическую подготовку. Александр Миронов побил рекорд России по количеству сальто назад за одну минуту. Ему нужно было прыгнуть более 25 раз. Он смог выполнить 30 сальто. Теперь это новый рекорд страны.

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Ростовчанин побил рекорд России по количеству сальто назад
Видео: Изображение Midjourney

Ростовчане радуются, что у них есть такие талантливые земляки: «Побольше бы таких!»

«Круто! Деткам спортивный пример будет», — комментирует подписчица.

Ранее более четырех тысяч ростовчан приняли участие в масштабном полумарафоне.

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