Посетитель торгового центра в Ростове сделал 30 сальто назад

19 мая в торгово-развлекательном комплексе «Мегамаг» спортсмен смог продемонстрировать свою физическую подготовку. Александр Миронов побил рекорд России по количеству сальто назад за одну минуту. Ему нужно было прыгнуть более 25 раз. Он смог выполнить 30 сальто. Теперь это новый рекорд страны.