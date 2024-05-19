Посетитель торгового центра в Ростове сделал 30 сальто назад

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
19 мая в торгово-развлекательном комплексе «Мегамаг» спортсмен смог продемонстрировать свою физическую подготовку. Александр Миронов побил рекорд России по количеству сальто назад за одну минуту. Ему нужно было прыгнуть более 25 раз. Он смог выполнить 30 сальто. Теперь это новый рекорд страны.
Ростовчане радуются, что у них есть такие талантливые земляки: «Побольше бы таких!»
«Круто! Деткам спортивный пример будет», — комментирует подписчица.
Ранее более четырех тысяч ростовчан приняли участие в масштабном полумарафоне.