rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Более 4000 ростовчан приняли участие в масштабном забеге

Более 4000 ростовчан приняли участие в масштабном забеге

19 мая 2024, 12:58
Фото: 1MI
Более 4000 ростовчан приняли участие в масштабном забеге
19 мая состоялся восьмой полумарафон «Забег.РФ». В нем приняли участие более 4 тысяч ростовчан, сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

В Ростове-на-Дону прошел восьмой по счету полумарафон. Забег начался19 мая в 09.00 мск на Театральной площади. Все желающие старше шести лет и не имеющие проблем со здоровьем могли пробежать дистанции в 1, 5, 10 и 21,5 километра.

Победителей и призеров забега наградили медалями и дипломами, а участники получили памятные сувениры.

Игрокам ФК «Ростов» обещали тонну самогона за победу над «Зенитом»
Узнать подробнее

«Забег.РФ» — это первый российский полумарафон с синхронным стартом. Он проходит в 85 регионах России. В кроссе приняли участие около 120 тысяч любителей спорта по всей стране.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону российский боксер Папин сразится с мексиканцем Монтесом.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону 19 мая перекроют дорогу из-за полумарафонаВласти потратят на забег «Ростовское кольцо» почти миллион рублейВ Ростове отменили забег на набережной из-за терракта в «Крокус сити холле»
#Регина Симакова#Спорт#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Забег#Забег в Ростове#Полумарафон
Подпишитесь
Искали всей станицей: что известно о жестоком убийстве второклассницы под Ростовом
Вчера, 10:36
Бастрыкин отреагировал на травлю ученика в школе Ростова
Сегодня, 06:24
Воздушную тревогу объявили в Ростовской области ночью 19 мая
Вчера, 21:50
В Ростовской области подготовку к ЕГЭ решили «закрепить» молебном
Вчера, 17:09
Назван претендент на должность председателя Ростовского облсуда
Вчера, 13:44
Лучший архитектор старого Ростова и Нахичевани-на-Дону — Николай Дурбах
Вчера, 06:59
"