Более 4000 ростовчан приняли участие в масштабном забеге

В Ростове-на-Дону прошел восьмой по счету полумарафон. Забег начался19 мая в 09.00 мск на Театральной площади. Все желающие старше шести лет и не имеющие проблем со здоровьем могли пробежать дистанции в 1, 5, 10 и 21,5 километра.