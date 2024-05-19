Более 4000 ростовчан приняли участие в масштабном забеге

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
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Updated Сегодня, 13:00
В Ростове-на-Дону прошел восьмой по счету полумарафон. Забег начался19 мая в 09.00 мск на Театральной площади. Все желающие старше шести лет и не имеющие проблем со здоровьем могли пробежать дистанции в 1, 5, 10 и 21,5 километра.
Победителей и призеров забега наградили медалями и дипломами, а участники получили памятные сувениры.
«Забег.РФ» — это первый российский полумарафон с синхронным стартом. Он проходит в 85 регионах России. В кроссе приняли участие около 120 тысяч любителей спорта по всей стране.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону российский боксер Папин сразится с мексиканцем Монтесом.