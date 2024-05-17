Российский боксер Папин сразится в Ростове с мексиканцем Монтесом

Папин и Монтес сразятся в тяжелом весе. Ранее Алексей занимал первое место в рейтинге WBC, в этой весовой категории у него 16 побед и только одно поражение. Его соперник имеет девять побед и шесть поражений, и это его не первый бой с представителями российского бокса.