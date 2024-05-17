Российский боксер Папин сразится в Ростове с мексиканцем Монтесом

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
Папин и Монтес сразятся в тяжелом весе. Ранее Алексей занимал первое место в рейтинге WBC, в этой весовой категории у него 16 побед и только одно поражение. Его соперник имеет девять побед и шесть поражений, и это его не первый бой с представителями российского бокса.
«Матч ТВ», отмечает, что в начале марта в Майкопе Алексей Папин досрочно одержал победу над Игорем Вильчицким.
Тем временем, дети продолжают погружаться в новомодный спорт квадробику. Однако они его модернизировали. Теперь подростки не только тренируются, но и лают, мяукаю и даже кусаются.