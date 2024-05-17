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Published Сегодня, 18:40

Modified Сегодня, 18:42

Updated Сегодня, 18:42

В Ростове состоится бой между Алексеем Папиным и Германом Гарсией Монтесом

Российский боксер Папин сразится в Ростове с мексиканцем Монтесом

17 мая 2024, 18:40
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове состоится бой между Алексеем Папиным и Германом Гарсией Монтесом
В Ростове-на-Дону 12 июня пройдет бой между российским боксером Алексеем Папиным и мексиканцем Германом Гарсией Монтесом. Бой будет состоять из 10 раундов, сообщает «Матч ТВ».

Папин и Монтес сразятся в тяжелом весе. Ранее Алексей занимал первое место в рейтинге WBC, в этой весовой категории у него 16 побед и только одно поражение. Его соперник имеет девять побед и шесть поражений, и это его не первый бой с представителями российского бокса.

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«Матч ТВ», отмечает, что в начале марта в Майкопе Алексей Папин досрочно одержал победу над Игорем Вильчицким.

Тем временем, дети продолжают погружаться в новомодный спорт квадробику. Однако они его модернизировали. Теперь подростки не только тренируются, но и лают, мяукаю и даже кусаются.

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#Регина Симакова#Спорт#Ростов-на-Дону#Матч#Спортсмены#Противостояние
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