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В Ростове-на-Дону парень упал с Ворошиловского моста
21 июля, 08:54
Посетитель торгового центра в Ростове сделал 30 сальто назад
19 мая, 17:57
Один в коме: в Ростовской области мотокроссеры столкнулись во время трюка
Во время тренировки трюков на мотокроссе под Новошахтинском произошло столкновение двух мотокроссменов в воздухе, сообщает телеграм-канал «112».
17 апреля, 15:32
2023
В Ростове-на-Дону парень спрыгнул с Ворошиловского моста ради новых ощущений
Житель Ростова-на-Дону спрыгнул с Ворошиловского моста в реку Дон, сообщили в региональном УМВД.
4 июля 2023, 04:50

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