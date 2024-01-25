Деятельность

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Январь
Эксперт Манукян рассказал о судьбе уехавших ростовских оппозиционеров
25 января, 17:24
Декабрь 2023
Ростовская область займется развитием акватории Азовского моря
В Ростовской области появилась рабочая группа для формирования стратегии развития акватории Азовского моря, прозвучало в инвестиционном послании губернатора.
7 декабря 2023, 08:33
Август 2023
Реестр пострадавших от обстрелов ВСУ создадут в Ростовской области
16 августа 2023, 11:04

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