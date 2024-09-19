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Донорство в Ростовской области

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2024
Жителей Ростовской области просят стать донорами крови и костного мозга
21 сентября в Ростове-на-Дону пройдёт донорская суббота, сообщили «Доноры Дона».
19 сентября 2024, 13:46
2023
Доноров Ростовской области пригласили сдать кровь с Дедом Морозом и Снегурочкой
В Ростове дончанам предложили сдать кровь в компании Деда Мороза и Снегурочки, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
31 декабря 2023, 13:07
Доноры в Ростове сдали 144 литра крови за один день
Ростовская область присоединилась ко Всемирному дню донора, сообщили в правительстве региона.
14 июня 2023, 18:07

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