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Дорожной ремонт

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Май
В Ростовской области проверят отремонтированные дороги
В Ростовской области ищут подрядчика для выполнения работ по диагностике автомобильных дорог в регионе, сведения об этом появились на сайте госзакупок.
1 мая, 07:40
Апрель
В Ростовской области отремонтируют улицы Гагарина в честь Дня космонавтики
В Ростовской области отремонтируют улицы, которые носят имена Гагарина и Циолковского, сообщили в министерстве транспорта Ростовской области.
12 апреля, 10:28
Февраль
Трассу М-4 «Дон» ремонтировали медленнее, чем она разрушалась
В Ростовской области продолжают приводить в порядок трассу М-4 «Дон», сообщили в правительстве региона.
15 февраля, 13:03

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