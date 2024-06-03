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Июнь
Школьницу убило током во время душа в Ростовской области
3 июня, 05:40
Октябрь 2023
Мощные магнитные бури накроют всю Ростовскую область с 12 октября
11 октября 2023, 06:54
Июль 2023
Ростовчане заявили о позеленевшей воде в фонтане парка «Аллея Роз»
В Ростове-на-Дону окрасилась в зеленый цвета вода в фонтане, который расположен на территории парка «Аллея Роз», сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».
3 июля 2023, 15:10

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