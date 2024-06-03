Ростовчане заявили о позеленевшей воде в фонтане парка «Аллея Роз»

В Ростове-на-Дону окрасилась в зеленый цвета вода в фонтане, который расположен на территории парка «Аллея Роз», сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».