Фестиваль "Осада Азова"

Фестивали «Осада Азова» и «Донская уха» отменили в Ростовской области в 2024 году

В 2024 году в Ростовской области отменили проведение ежегодных «Осада Азова» и «Донская уха», сообщает 1 Rnd со ссылкой на региональный Минкульт.