Как быстро похудеть после новогодних праздников: советы фитнес-тренера и нутрициолога

RostovGazeta выяснила, как быстро вернуть форму после длительных новогодних праздников. О похудении без стресса для организма и правильному возвращению к тренировкам читайте в материале.