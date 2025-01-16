rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Фитнес

Выбрать дату
2025
Как быстро похудеть после новогодних праздников: советы фитнес-тренера и нутрициолога
RostovGazeta выяснила, как быстро вернуть форму после длительных новогодних праздников. О похудении без стресса для организма и правильному возвращению к тренировкам читайте в материале.
16 января, 13:08
2024
Одинокой оказалась каждая вторая жительница Ростовской области
7 марта 2024, 18:02
2023
В Ростове фитнес-клубы подняли цены на абонементы
29 ноября 2023, 08:14
Стало известно, какой вид спорта больше всего любят ростовчане
Самыми популярными видами спорта в регионе стали футбол, волейбол и плавание, сообщил Ростовстат.
9 апреля 2023, 10:22

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика