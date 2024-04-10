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Gloria Jeans в Ростове

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Апрель 2024
Ирина Шейк стала лицом ростовского бренда Gloria Jeans
Модель Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании ростовского бренда Gloria Jeans, об этом сообщили в пресс-службе донской компании по производству одежды.
10 апреля 2024, 11:05
Июнь 2023
Ростовский бренд Gloria Jeans выплатит по миллиону сотрудникам компании
Ростовская компания Gloria Jeans выплатит по миллиону рублей сотрудникам, работающим у нее десять и более лет, пишут СМИ.
22 июня 2023, 10:40
С сайта ростовской Gloria Jeans похитили данные более трех миллионов пользователей
С сайта ростовского производителя одежды Gloria Jeans украдены данные более трех миллионов пользователей, пишут СМИ.
8 июня 2023, 08:44

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