«Рома, извини»: концерт группы «Звери» из Таганрога отменили из-за «неоднозначности»

За пару недель до выступления в Твери отменили концерт группы «Звери» из Ростовской области. Об этом музыканты сообщили на странице бэнда в соцсетях 24 октября.