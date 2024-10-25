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Горловка

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«Рома, извини»: концерт группы «Звери» из Таганрога отменили из-за «неоднозначности»
За пару недель до выступления в Твери отменили концерт группы «Звери» из Ростовской области. Об этом музыканты сообщили на странице бэнда в соцсетях 24 октября.
25 октября, 06:24
Украина произвела массированный обстрел центра Донецка в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь ВФУ произвели атаку по центру Донецка, есть жертвы среди мирного населения, об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
1 января, 08:59
2023
Автобусные рейсы из Горловки в Ростов-на-Дону запустили с 21 сентября
21 сентября 2023, 05:55

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