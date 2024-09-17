Громкоговоритель

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Сирена воздушной тревоги завоет в Ростовской области
Утром 19 сентября включат сирену воздушной тревоги в поселке Ростовской области, сообщает администрация Тарасовского сельского поселения.
17 сентября, 19:40
2023
Сирены завоют в Ростовской области 20 декабря
В Таганроге проведут проверку системы оповещения населения 20 декабря, сообщает «Таганрогская правда».
17 декабря 2023, 07:09
Цирк из Ростова оштрафовали за нарушение закона о рекламе
Ростовский цирк-шапито «Арена Макао», который приезжал в Псков, нарушил закон о рекламе, сообщает региональное УФАС.
10 июля 2023, 13:52

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