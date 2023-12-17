Сирены завоют в Ростовской области 20 декабря

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В 11.20 мск будет проводиться проверка систем оповещения. При этом жителей города просят сохранять спокойствие.
Стоит отметить, что подобная проверка подразумевает, что жители должны включить телевизоры и радио в указанное время.
Стоит отметить, что подобная проверку уже проходила в Ростовской области в октябре. Тогда некоторые жители пожаловались, что не слышали оповещения.
Напомним, утром 17 декабря губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что регион атаковали украинские беспилотники. Причем большая их часть была сбита.