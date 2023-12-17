rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Систему оповещения населения активируют в Таганроге 20 декабря

Сирены завоют в Ростовской области 20 декабря

17 декабря 2023, 07:09
Фото: Midjourney
Систему оповещения населения активируют в Таганроге 20 декабря

В Таганроге 20 декабря проверят системы оповещения

В Таганроге проведут проверку системы оповещения населения 20 декабря, сообщает «Таганрогская правда».

В 11.20 мск будет проводиться проверка систем оповещения. При этом жителей города просят сохранять спокойствие.

Стоит отметить, что подобная проверка подразумевает, что жители должны включить телевизоры и радио в указанное время.

В БСМП Таганрога не могут избавиться от тараканов
Узнать подробнее

Стоит отметить, что подобная проверку уже проходила в Ростовской области в октябре. Тогда некоторые жители пожаловались, что не слышали оповещения.

Напомним, утром 17 декабря губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что регион атаковали украинские беспилотники. Причем большая их часть была сбита.

Читайте также:
Жители Ростовской области сидят в темноте, мерзнут и часами простаивают в пробкахГлава Таганрога назвал фейком информацию о взрывах на территории городаВ Ростовской области изменят расписание электричек Ростов-Таганрог 22 декабря
#Общество#Таганрог#Проверка#Громкоговоритель#Проверка систем оповещения
Подпишитесь
Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников в Ростовской области 17 декабря
Сегодня, 05:00
Ростовчан предупредили о массовых отключениях света с 18 декабря
Вчера, 05:26
Ростовчанам рассказали, когда завершатся заморозки в декабре
Вчера, 04:56
Во сколько ростовчанам обойдется новогодний стол: подсчитали на личном примере
15 декабря, 20:41
Аксай остается без света, на помощь прибыли бригады из соседних регионов
15 декабря, 18:34
Шеф-повар рассказал, откуда везут черную и красную икру в Ростов-на-Дону
15 декабря, 18:02