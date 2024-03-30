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Проверка систем оповещения

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Март
Силовики массово проверяют школы в Ростовской области
Проверки безопасности образовательных учреждений проходят в Ростовской области, сообщается на сайте облправительства.
30 марта, 05:27
«Куда бежать?»: в Ростове завыли сирены утром 6 марта
В Ростове провели масштабную проверку систем оповещения населения, о результатах проверки рассказали горожане в местных Telegram-каналах.
6 марта, 08:04
Декабрь 2023
Сирены завоют в Ростовской области 20 декабря
В Таганроге проведут проверку системы оповещения населения 20 декабря, сообщает «Таганрогская правда».
17 декабря 2023, 07:09
Октябрь 2023
Жителей в Ростовской области просят не паниковать из-за воя сирен
4 октября 2023, 05:08
Июль 2023
В Таганроге 18 человек обратились за выплатами после теракта днем 28 июля
30 июля 2023, 09:16

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