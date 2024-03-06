«Куда бежать?»: в Ростове «завыли» сирены утром 6 марта

«Вдали слышно, только с открытым окном. Ерёменко», «В центре (возле Дома профсоюзов) слышно, но тихо, только если окно открыть», «Александровка. Конечная — тишина», «Гудит, но вяло. Если не открывать окно, то можно и не услышать», «В Александровке слышно, конечно, но если птички поют — уже не очень», — сообщили ростовчане.