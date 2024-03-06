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Published Сегодня, 08:04

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«Куда бежать?»: в Ростове «завыли» сирены утром 6 марта

«Куда бежать?»: в Ростове завыли сирены утром 6 марта

6 марта 2024, 08:04
Фото: donland.ru
«Куда бежать?»: в Ростове «завыли» сирены утром 6 марта

В Ростове 6 марта провели масштабную проверку систем оповещения

В Ростове провели масштабную проверку систем оповещения населения, о результатах проверки рассказали горожане в местных Telegram-каналах.

Напомним, в среду, 6 марта, в Ростове провели проверку сирен, системы оповещения завывали с 10.30 до 10.35 мск, и их было слышно в большинстве районов города.

Однако нашлись те, кто не знал о проверке систем оповещения на территории города, из-за чего мессенджеры заполонили вопросы о том, что происходит в Ростове.

По словам ростовчан, лучшая слышимость сирен наблюдалась в центре города, особенно, рядом с социальными объектами — больницами и школами, а также в новых строящихся районах Ростова. Однако часть жителей осталась недовольна качеством оповещения.

«Вдали слышно, только с открытым окном. Ерёменко», «В центре (возле Дома профсоюзов) слышно, но тихо, только если окно открыть», «Александровка. Конечная — тишина», «Гудит, но вяло. Если не открывать окно, то можно и не услышать», «В Александровке слышно, конечно, но если птички поют — уже не очень», — сообщили ростовчане.

Сирены завоют по всей Ростовской области 6 марта
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«Ок, услышали. Второй вопрос: Куда бежать если что? У нас есть одно укрытие, но под замком, и ключ только у председателя УК», — заметили жители Ростова, попросив местные органы власти вновь уточнить список убежищ, где можно укрыться в случае необходимости.

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