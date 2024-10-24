rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Хищение денег

Выбрать дату
Октябрь
Справился за пять минут: у жителя Ростова-на-Дону из машины вытащили 3,5 млн рублей
24 октября, 11:02
Май
В Батайске в управлении соцзащиты расхищали деньги, выделенные на помощь людям
В Батайске возбудили уголовное дело после хищения денег в управлении соцзащиты населения, сообщили в региональном УФСБ.
30 мая, 12:58
Апрель
Бывшая сотрудница «Почты России» в Новошахтинске вытащила из кассы 1,1 млн рублей
5 апреля, 10:10
Февраль
Экс-депутата Госдумы Варшавского осудили в Ростове за попытку хищения денег банка
29 февраля, 04:48

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика