В Батайске в управлении соцзащиты расхищали деньги, выделенные на помощь людям

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Подозреваемой стала бывший главный специалист управления, которой вменяют мошенничество. По информации УФСБ, она причастна к хищению денег, которое выделяло государство на помощь людям в открытии собственного дела.
Фигурантке помогал знакомый, они смогли совершить аферу на 2,4 миллиона рублей. Теперь их обоих посадили под домашний арест.
Отмечается, что подельники использовали данные более 100 человек, которые получают соцпомощь, чтобы совершать махинации. Теперь им грозит до шести лет колонии.
Кроме того, дело завели на начальника УСЗН, допустившего халатность при выдаче адресной помощи населению.
Ранее жительница Ростова обменяла 2,5 миллиона рублей на купюры из «Банка приколов».