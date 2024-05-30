rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

В Батайске в управлении соцзащиты расхищали деньги, выделенные на помощь людям

В Батайске в управлении соцзащиты расхищали деньги, выделенные на помощь людям

30 мая 2024, 12:58
Фото: ТГ-канал «Че по Ростову»
В Батайске в управлении соцзащиты расхищали деньги, выделенные на помощь людям
В Батайске возбудили уголовное дело после хищения денег в управлении соцзащиты населения, сообщили в региональном УФСБ.

Подозреваемой стала бывший главный специалист управления, которой вменяют мошенничество. По информации УФСБ, она причастна к хищению денег, которое выделяло государство на помощь людям в открытии собственного дела.

Фигурантке помогал знакомый, они смогли совершить аферу на 2,4 миллиона рублей. Теперь их обоих посадили под домашний арест.

«Купить ответы на ЕГЭ»: как обманывают выпускников школ в Ростовской области
Узнать подробнее

Отмечается, что подельники использовали данные более 100 человек, которые получают соцпомощь, чтобы совершать махинации. Теперь им грозит до шести лет колонии.

Кроме того, дело завели на начальника УСЗН, допустившего халатность при выдаче адресной помощи населению.

Ранее жительница Ростова обменяла 2,5 миллиона рублей на купюры из «Банка приколов».

Читайте также:
«Купить ответы на ЕГЭ»: как обманывают выпускников школ в Ростовской областиИскусственный интеллект поможет в борьбе с телефонными мошенникамиВ предприятиях по услугам связи помогали телефонным мошенникам в Ростове
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Батайск#Мошенничество#Хищение денег
Подпишитесь
В ростовчан вселяет ужас летучая мышь, вспышка на Солнце и американские ракеты
Сегодня, 15:53
Представитель турецкого землячества поддержал запрет на никабы в Ростовской области
Сегодня, 10:02
Жители Ростова из-за цен стали экономить на еде и на детях
Сегодня, 13:41
Неизвестные слили странную жидкость из грузовика в рощу на Западном в Ростове
Сегодня, 13:56
В поликлинике Ростова рассказали, кому нужна прививка для защиты от укуса клеща
Сегодня, 08:26
Ставшая заменой Бузовой модель из Ростова должна налоговой 1,6 миллиона рублей
Сегодня, 15:51
"