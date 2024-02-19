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Хлопок на улице

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Февраль
Испугавший 19 февраля жителей Ростова звук взрыва попал на видео
19 февраля, 08:37
Ноябрь 2023
В центре Ростова прогремел взрыв вечером 4 ноября. Что произошло
5 ноября 2023, 05:33
Июль 2023
Стала известна причина звуков мощных хлопков в Ростове-на-Дону в ночь на 8 июля
Причиной громких звуков в Ростове-на-Дону в ночь на субботу, 8 июля, может быть возгорание автомобиля, сообщили горожане в соцсетях.
8 июля 2023, 06:51

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