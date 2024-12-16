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Ходатайство о помиловании

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2024
Президент Путин помиловал одного из 14 осужденных из Ростовской области
16 декабря, 12:23
Владимир Путин помиловал осужденного жителя Ростовской области
15 августа, 08:24
Меньше 1% осужденных помиловали в Ростовской области за 21 год
Начиная с 2002 года в Ростовской области удовлетворили только 17 ходатайств о помиловании, сообщается в документах на сайте областного правительства.
21 января, 06:41
2023
В Ростове-на-Дону расширили состав комиссии по вопросам помилования зэков
В Ростовской области расширили состав комиссии, которая рассматривает ходатайства заключенных о помиловании, сообщили в правительстве региона.
8 июня 2023, 04:45

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