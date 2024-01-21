Меньше 1% осужденных помиловали в Ростовской области за 21 год

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
В отчете о деятельности комиссии по вопросам помилования на территории Ростовской области и отдела по вопросам помилования правительства региона приведены данные о помиловании заключенных по итогам прошлого года.
Так, в прошлом году состоялись семь заседаний комиссии, на которых были рассмотрены 30 ходатайств осужденных. Только в отношение трех человек было решено дать заключения о целесообразности применении акта помилования. При этом помилованы за 2023 год были три человека.
Всего за 21 год работы комиссии было рассмотрено 2401 ходатайство о помиловании осужденных. Рекомендовано к помилованию было 88 человек. И только 17 их них были помилованы, что составляет всего 0,7% от всех поданных ходатайств.
Ранее стало известно, что в Ростовской области были уволены двое сотрудников колонии-поселения. Также на них были заведены уголовные дела.