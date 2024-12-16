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Помилование

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2024
Президент Путин помиловал одного из 14 осужденных из Ростовской области
16 декабря, 12:23
Владимир Путин помиловал осужденного жителя Ростовской области
15 августа, 08:24
Путин поручил снять судимость с жительницы Ростова-на-Дону
31 мая, 10:55
Президент России Путин помиловал двух женщин из Ростовской области
В Ростовской области помиловали двух осужденных дончанок, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
29 марта, 11:02
Меньше 1% осужденных помиловали в Ростовской области за 21 год
Начиная с 2002 года в Ростовской области удовлетворили только 17 ходатайств о помиловании, сообщается в документах на сайте областного правительства.
21 января, 06:41
2023
Около 70% россиян заявили, что Путину нужно баллотироваться на второй срок
8 декабря 2023, 09:25
Путин помиловал двух осужденных жителей в Ростовской области
Президент России Владимир Путин принял решение помиловать двух человек, отбывающих наказание за преступления, сообщили в правительстве региона.
8 декабря 2023, 08:23
Президент России Путин помиловал осужденную в Ростовской области пенсионерку
Президент России Владимир Путин помиловал пожилую женщину, которую осудили в Ростовской области, сообщили в правительстве региона.
22 февраля 2023, 11:12

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