Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Согласно данным Фонда «Общественное мнение», примерно 70% из 6,1 тысячи опрошенных граждан возрасте от 18 лет поддерживают эту идею, и это число сильно увеличилось за последние годы.
По словам представителя Фонда Ларисы Паутовой, большинство опрошенных считают, что у России большое будущее. Они уверены, что в стране есть возможности для молодых людей, чтобы достичь успеха и реализоваться.
Добавим, что общероссийский опрос ФОС проводился в период с 21 октября по 13 ноября этого года на тему: «Выборы-2024. Как следует поступить Владимиру Путину в 2024 году?». Опрос людей проводился по месту их жительства, а статистическая погрешность составляет не более 2,2%.
Был проведен и другой опрос среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет, и более половины из них знают о предстоящих выборах президента. По информации ВЦИОМ, свыше 84% респондентов считают, что это важное событие в их жизни.
Сотрудники опрашивали местных жителей по телефону. Выборка номеров, используемых на территории РФ, была случайной. В рамках этого опроса погрешность составляет 2,5%.
Ранее Путин помиловал двух осужденных жителей в Ростовской области.