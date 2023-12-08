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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Около 70% россиян заявили, что Путину нужно баллотироваться на второй срок

Около 70% россиян заявили, что Путину нужно баллотироваться на второй срок

8 декабря 2023, 09:25
Фото: 1MI
Около 70% россиян заявили, что Путину нужно баллотироваться на второй срок
Результаты проведенного опроса показали, что большинство россиян поддерживает возможность выдвижения Владимира Путина на второй срок президентства, сообщил экспертный институт социальных исследований.

Согласно данным Фонда «Общественное мнение», примерно 70% из 6,1 тысячи опрошенных граждан возрасте от 18 лет поддерживают эту идею, и это число сильно увеличилось за последние годы.

По словам представителя Фонда Ларисы Паутовой, большинство опрошенных считают, что у России большое будущее. Они уверены, что в стране есть возможности для молодых людей, чтобы достичь успеха и реализоваться.

Добавим, что общероссийский опрос ФОС проводился в период с 21 октября по 13 ноября этого года на тему: «Выборы-2024. Как следует поступить Владимиру Путину в 2024 году?». Опрос людей проводился по месту их жительства, а статистическая погрешность составляет не более 2,2%.

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Был проведен и другой опрос среди 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет, и более половины из них знают о предстоящих выборах президента. По информации ВЦИОМ, свыше 84% респондентов считают, что это важное событие в их жизни.

Сотрудники опрашивали местных жителей по телефону. Выборка номеров, используемых на территории РФ, была случайной. В рамках этого опроса погрешность составляет 2,5%.

Ранее Путин помиловал двух осужденных жителей в Ростовской области.

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