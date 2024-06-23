Импортные овощи

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Июнь
ЦБ РФ объяснил взлетевшие в Ростовской области цены на картофель
Центральный Банк России объяснил, почему в Ростовской области значительно выросли цены на картофель. Информация размещена на официальном сайте ведомства.
23 июня, 08:50
Август 2023
ЦБ дал прогноз уровня инфляции к началу 2024 года в Ростовской области
21 августа 2023, 10:04
Июль 2023
Стала известна главная причина высоких цен на огурцы в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области по нескольким причинам увеличились темпы прироста цен на огурцы и помидоры, сообщили в Центробанке.
25 июля 2023, 09:41

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