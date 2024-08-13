Инфекционные болезни

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2024
В Ростовской области зафиксирован первый случай листериоза
В Ростовской область зарегистрировали первый случай заболевания листериозом в 2024 году, сообщает региональный Роспотребнадзор.
13 августа, 06:59
Школьница из Ростова умерла от менингита
27 марта, 10:19
2023
Массовое уничтожение крыс провели в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону на площади 3,4 гектара провели дератизационные мероприятия, сообщили в городской администрации.
6 июля 2023, 11:47

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