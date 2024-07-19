Инструкции

Мать пропавшей студентки из Ростова заявила, что ее дочь инструктировал куратор

Мать исчезнувшей в Дагестане спортсменки из Ростова-на-Дону заявила, что ее дочь мог инструктировать куратор, сообщает «Комсомольская правда Ростов».