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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В Ростовской области ограничат доступ к сайтам властей

В Ростовской области ограничат доступ к сайтам властей

25 декабря 2023, 10:31
Фото: 1MI
В Ростовской области для доступа к сайтам органов власти придется поставить российские сертификаты, сообщили в правительстве региона.

Говорится, что в этом месяце хотят внедрить сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры РФ. Это позволит обеспечить безопасное подключение.

«Нужно использовать российские браузеры или установить российские сертификаты», — сказано в сообщении.

В Сети появился фейковый сайт военкомата Ростовской области с недостоверными данными
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Отмечается, если человек уже пользуется таким браузером, то ему нужно проверить, стоит ли последняя версия сертификата. Если пользоваться иностранными браузерами, то нужно ставить новые сертификаты безопасности.

Инструкции по установке есть на сайтах госорганов донского региона.

Ранее в Сети появился фейковый сайт военкомата области с недостоверными данными. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Власти#Безопасность#Сайты#Инструкции
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