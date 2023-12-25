В Ростовской области ограничат доступ к сайтам властей

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Говорится, что в этом месяце хотят внедрить сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры РФ. Это позволит обеспечить безопасное подключение.
«Нужно использовать российские браузеры или установить российские сертификаты», — сказано в сообщении.
Отмечается, если человек уже пользуется таким браузером, то ему нужно проверить, стоит ли последняя версия сертификата. Если пользоваться иностранными браузерами, то нужно ставить новые сертификаты безопасности.
Инструкции по установке есть на сайтах госорганов донского региона.
Ранее в Сети появился фейковый сайт военкомата области с недостоверными данными. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.