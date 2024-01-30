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Январь
Все сайты с доменом RU прекратили работу в Ростовской области
30 января, 18:14
Мощный сбой произошел в работе WhatsApp и Telegram. Называем регионы с проблемами
В России пользователи мессенджеров WhatsApp и Telegram заявляют о массовых сбоях, жалобы они оставляют на тематических сайтах.
24 января, 08:33
Декабрь 2023
В Ростовской области ограничат доступ к сайтам властей
25 декабря 2023, 10:31
Самыми востребованными в Ростове стали грузчики и маркетологи
22 декабря 2023, 14:25
Ноябрь 2023
Юрист Габович сообщил о важных законах декабря, которые изменят жизнь в Ростове
30 ноября 2023, 11:31
Сентябрь 2023
Информация о подготовке Ростовской области к эвакуации оказалась фейком
26 сентября 2023, 08:06
Июль 2023
Хакера осудили в Ростове-на-Дону за атаки на сайты из-за спецоперации
В Ростове-на-Дону огласили приговор местному жителю, который занимался хакерскими атаками, сообщает Железнодорожный районный суд.
5 июля 2023, 09:57

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