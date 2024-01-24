Мощный сбой произошел в работе WhatsApp и Telegram. Называем регионы с проблемами

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
На среду, 24 января, по поводу Telegram было оставлено более 8,3 тысячи жалоб. Что касается WhatsApp, то поступило свыше девяти тысяч сообщений о проблемах.
Добавим, что всплеск жалоб начался еще со вторника, 23 числа. Больше всего их поступило от жителей Новосибирска, на их долю приходятся 38%.
Кроме того, это коснулось Хабаровского края, Москвы, Петербурга, Приморского края. В список вошли Якутия, Иркутская и Амурская области.
Добавим, что Ростовской области в этом перечне нет.
Ранее сайт правительства донского региона переставал работать 25 ноября. Материал на эту тему читайте по ссылке.