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Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Мощный сбой произошел в работе WhatsApp и Telegram. Называем регионы с проблемами

Мощный сбой произошел в работе WhatsApp и Telegram. Называем регионы с проблемами

24 января 2024, 08:33
Фото: Marco Verch/cc by 2.0/flickr.com
Мощный сбой произошел в работе WhatsApp и Telegram. Называем регионы с проблемами

Мощный сбой произошел в работе WhatsApp и Telegram

В России пользователи мессенджеров WhatsApp и Telegram заявляют о массовых сбоях, жалобы они оставляют на тематических сайтах.

На среду, 24 января, по поводу Telegram было оставлено более 8,3 тысячи жалоб. Что касается WhatsApp, то поступило свыше девяти тысяч сообщений о проблемах.

Добавим, что всплеск жалоб начался еще со вторника, 23 числа. Больше всего их поступило от жителей Новосибирска, на их долю приходятся 38%.

Серьезные сбои в работе Telegram продолжаются в Ростовской области
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Кроме того, это коснулось Хабаровского края, Москвы, Петербурга, Приморского края. В список вошли Якутия, Иркутская и Амурская области.

Добавим, что Ростовской области в этом перечне нет.

Ранее сайт правительства донского региона переставал работать 25 ноября. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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