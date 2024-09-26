Иркутская область

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Омбудсмен рассказал, как защитить школьников в Ростове от эмоционального взрыва
26 сентября, 09:47
Мощный сбой произошел в работе WhatsApp и Telegram. Называем регионы с проблемами
В России пользователи мессенджеров WhatsApp и Telegram заявляют о массовых сбоях, жалобы они оставляют на тематических сайтах.
24 января, 08:33
2023
Ростовчан взволновал приезд президента Владимира Путина
Визит Путина в Ростов-на-Дону стал одной из тем, сильно волнующих россиян, говорится на сайте Фонда Общественное мнение.
3 ноября 2023, 09:00
Опасен ли для Ростовской области новый штамм коронавируса «Эрис»
31 августа 2023, 06:42

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