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Амурская область

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Январь
Мощный сбой произошел в работе WhatsApp и Telegram. Называем регионы с проблемами
В России пользователи мессенджеров WhatsApp и Telegram заявляют о массовых сбоях, жалобы они оставляют на тематических сайтах.
24 января, 08:33
Редкому журавлю в Ростовской области установят механическую ногу
7 января, 06:01
Октябрь 2023
Ученые прогнозируют ЧС из-за снижения уровня грунтовых вод в Ростовской области
7 октября 2023, 10:41
Сентябрь 2023
Росстат заявил о резко выросших реальных доходах жителей Ростовской области
В Ростовской области за год реальные доходы населения увеличились более чем на 7%, следует из данных Росстата.
1 сентября 2023, 12:32
Август 2023
Что известно о курортном сборе для туристов и где его придется платить
19 августа 2023, 13:41
Школьница из Новгородской области побывала на запуске «Луны-25»
13 августа 2023, 08:51

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