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Published Сегодня, 06:01

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Updated Сегодня, 06:17

Редкому журавлю в Ростовской области установят механическую ногу

Редкому журавлю в Ростовской области установят механическую ногу

7 января 2024, 06:01
Фото: 1MI
В Ростовскую область доставят журавля, которому необходима операция, сообщили в Южном парке птиц «Малинки».

Представитель парка рассказала Donnews, что в мае в Амурской области обнаружили даурского журавля, который находился в тяжелом состоянии. У него оказался открытый перелом с некрозом тканей.

Есть предположения, что птица налетела на ЛЭП, после чего упала и получила травму. В результате ей пришлось провести операцию и ампутировать ногу.

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«Сейчас идет подготовка к операции, планируем делать протез. Уже есть договоренности со специалистами», — рассказала сотрудница парка.

Отмечается, что птицу самолетом доставят из Амурской области через Москву. А после ее ждет лечение и протезирование.

Ранее стало известно, что обновленная версия Красной книги Ростовской области станет намного больше. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Операция#ЛЭП#Южный парк птиц «Малинки»#Амурская область
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