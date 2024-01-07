Редкому журавлю в Ростовской области установят механическую ногу

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:17
Представитель парка рассказала Donnews, что в мае в Амурской области обнаружили даурского журавля, который находился в тяжелом состоянии. У него оказался открытый перелом с некрозом тканей.
Есть предположения, что птица налетела на ЛЭП, после чего упала и получила травму. В результате ей пришлось провести операцию и ампутировать ногу.
«Сейчас идет подготовка к операции, планируем делать протез. Уже есть договоренности со специалистами», — рассказала сотрудница парка.
Отмечается, что птицу самолетом доставят из Амурской области через Москву. А после ее ждет лечение и протезирование.
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