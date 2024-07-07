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Инсульт

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Июль
«Начались судороги»: ребенок в Ростове впал в кому после прыжков на батуте
Маленькая девочка впала в кому после того, как на дне рождении подруги попрыгала на батуте, сообщает «КП-Ростов-на-Дону».
7 июля, 05:28
Июнь
После родов у 29-летней жительницы Ростова случился инсульт
В Ростове-на-Дону врачи спасли 29-летнюю девушку, у которой после родов случился инсульт, сообщает Министерство здравоохранения Ростовской области.
17 июня, 16:43
Март
Почки, а не магнитные бури: главный нефролог СКФО объяснил, от чего скачет давление
29 марта, 10:40

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