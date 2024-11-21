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Избиение инвалида

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2024
Мать заявила о невиновности подростка, избившего инвалида в Ростовской области
21 ноября, 08:57
2023
В Ростове скончался обвиняемый в избиении подростка-инвалида в ТЦ «Орбита»
В Ростове скончался мужчина, которого обвиняли в избиении ребенка-инвалида летом текущего года, сообщили местные СМИ.
31 декабря 2023, 06:53
Ростовчанина будут судить за избиение 14-летнего инвалида в ТЦ «Орбита»
В Ростове-на-Дону будут судить местного жителя за насилие в отношении 14-летнего инвалида, сообщили в региональной прокуратуре.
1 июня 2023, 13:31

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