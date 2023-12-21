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Камень

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Декабрь 2023
Камень с посланием погибшего бойца СВО из Батайска установят в воинской части
В воинской части установят камень с посланием бойца спецоперации Романа Рудакова из Батайска, который погиб в зоне СВО, сообщают СМИ.
21 декабря 2023, 07:51
Август 2023
Толпа пьяных женщин избила лучшего спасателя в Ростовской области
2 августа 2023, 12:03
Июль 2023
Дебошир разбил окна в больнице и сломал нос охраннику в Ростовской области
В Ростовской области мужчина разбил окна больницы в Каменске и напал на сотрудника охраны, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
10 июля 2023, 07:10

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