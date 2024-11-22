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Каток

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2024
В Ростовской области растут цены на картошку, а на регион надвигается ледяной шторм
22 ноября, 16:25
Трасса М-4 «Дон» в сторону Ростова превратилась в опасный каток
4 ноября, 09:44
Дорогу затопило в Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии
6 января, 12:39
2023
Неизвестные превратили переулок Университетский в Ростове в каток
В Ростове-на-Дону местные жители сделали каток вместо пешеходной зоны, сообщается в соцсети «ВКонтакте».
11 января 2023, 13:06

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