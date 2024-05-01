Депутат Госдумы Шолохов не поверил в искренность визита Киркорова в ДНР

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Шолохов считает, что жители страны не станут лучше относиться к певцу Филиппу Киркорову после его поездки в ДНР, пишет News.ру.