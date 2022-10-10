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Кобзев Юрий Викторович

Вид деятельности: Политика

Дата/Место рождения: 20 декабря 1972, г.Таганрог

Образование: Лечебный факультет Ростовского государственного медицинского университета

Партия: "Единая Россия"

Социальные сети

Резюме

Депутат Государственной Думы ФС РФ

Биография

2010 - 2014

Работал главным врачом муниципального учреждения здравоохранения "Консультативно-диагностический центр".

2014 - 2016

Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница скорой медицинской помощи" №5, г. Таганрог.

2016 - По настоящее время

Депутат Государственной думы РФ VII созыва.

Медиапортрет

Медиапортрет

Центральная избирательная комиссия Ростовской области опубликовала предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму седьмого созыва. В частности, в Таганрожской ОИК побеждает Юрий Викторович Кобзев. За него проголосовали почти 40% избирателей.

Депутат Государственной думы Юрий Кобзев считает, что трагедия в Кемерово должна стать сигналом для правоохранительных, надзорных органов, а также для представителей бизнеса. Возможно, говорит он, после этого пожара будут пересмотрены требования по оснащению и оборудованию подобных центров.

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