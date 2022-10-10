Кобзев Юрий Викторович

Вид деятельности: Политика
Дата/Место рождения: 20 декабря 1972, г.Таганрог
Образование: Лечебный факультет Ростовского государственного медицинского университета
Партия: "Единая Россия"
Депутат Государственной Думы ФС РФ
Работал главным врачом муниципального учреждения здравоохранения "Консультативно-диагностический центр".
Главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница скорой медицинской помощи" №5, г. Таганрог.
Депутат Государственной думы РФ VII созыва.
Центральная избирательная комиссия Ростовской области опубликовала предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму седьмого созыва. В частности, в Таганрожской ОИК побеждает Юрий Викторович Кобзев. За него проголосовали почти 40% избирателей.
Депутат Государственной думы Юрий Кобзев считает, что трагедия в Кемерово должна стать сигналом для правоохранительных, надзорных органов, а также для представителей бизнеса. Возможно, говорит он, после этого пожара будут пересмотрены требования по оснащению и оборудованию подобных центров.
В Таганроге Ростовской области подвели итоги выборов депутатов Госдумы, которые состоялись в воскресенье, сообщает в понедельник горадминистрация.
Депутаты Ростовской области уверены, что формальные проверки торговых центров не смогут предотвратить повторения трагедии в Кемерово, где в пожаре погибли около 60 человек, следует из опроса RostovGazeta.
Центральная избирательная комиссия Ростовской области опубликовала предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму седьмого созыва, сообщили в учреждении.