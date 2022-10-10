Кобзев Юрий Викторович

Депутат Государственной думы Юрий Кобзев считает, что трагедия в Кемерово должна стать сигналом для правоохранительных, надзорных органов, а также для представителей бизнеса. Возможно, говорит он, после этого пожара будут пересмотрены требования по оснащению и оборудованию подобных центров.