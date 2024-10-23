Камеры видеонаблюдения заметили в туалете одной из школ Ростова-на-Дону

Горожан возмутили камеры видеонаблюдения в туалете одной из школ на улице Ларина в Ростове-на-Дону. Негодованием родители учеников поделились в соцсетях 23 октября.