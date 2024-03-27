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Максимальное наказание

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Март
В России потребовали вернуть смертную казнь после теракта в «Крокусе»
27 марта, 09:29
Июль 2023
Как мигрант убил человека на улице в Ростове-на-Дону на глазах у детей
В Ростове-на-Дону задержали иностранца, который на улице убил своего родственника. Как это произошло и что грозит подозреваемому, в материале RostovGazeta.
19 июля 2023, 09:44
Высокопоставленного полицейского заподозрили в хищении денег в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего и действующего сотрудников ОМВД по подозрению в мошенничестве, сообщили в региональном УФСБ.
14 июля 2023, 09:34

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