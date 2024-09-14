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На дорогах станет опасно: сильный ливень накроет Ростовскую область
Госавтоинспекция Ростовской области предупредила автомобилистов об опасности на дорогах из-за сильного дождя, сообщает региональное УГИБДД.
14 сентября, 06:45
Риск транспортного коллапса появился на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области водителей предупредили об опасной погоде на трассе М-4 «Дон», сообщает «Автодор».
26 января, 11:51
2023
Водителей попросили отказаться от машин в Ростовской области из-за дождей
В Ростовской области водителей просят воздержаться от поездок из-за неблагоприятной погоды, сообщили в региональном УГИБДД.
11 июля 2023, 13:40

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