rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Медосмотры

Выбрать дату
Март
Сотрудников администрации Новочеркасска заподозрили в подлоге документов
В Ростовской области чиновников администрации Новочеркасска обвинили в фальсификации документов по благоустройству городских территорий, об этом объявили в пресс-службе ФСБ региона.
21 марта, 15:24
Декабрь 2023
В Каменске экс-заведующую детским отделением осудили за фиктивные медосмотры
В Ростовской области экс-заведующую поликлиническим детским отделением ГБУ РО «ЦГБ» Каменска-Шахтинского Маргариту Сидоренко приговорили к штрафу за организацию фиктивных медосмотров, об этом сообщили в пресс-службе донского УФСБ.
19 декабря 2023, 14:55
Июль 2023
Как мигрант убил человека на улице в Ростове-на-Дону на глазах у детей
В Ростове-на-Дону задержали иностранца, который на улице убил своего родственника. Как это произошло и что грозит подозреваемому, в материале RostovGazeta.
19 июля 2023, 09:44

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика