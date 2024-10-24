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Mercedes

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2024
Водитель легковушки перевернулся в массовом ДТП с электробусом в Ростове
24 октября, 19:09
Машины отбросило в разные стороны: ребенок пострадал в ДТП в Ростове на Малиновского
Ребенок получил травмы после ДТП с участием двух легковушек на Западном в Ростове, сообщает региональная Госавтоинспекция.
7 октября, 05:47
Водитель Mercedes устроил массовое ДТП в Ростове, протаранив машины на светофоре
20 сентября, 06:21
2023
Массовая авария с тремя грузовиками произошла в Ростовской области
В Ростовской области пострадал один человек после столкновения четырех автомобилей, сообщили в региональном УГИБДД.
4 октября 2023, 10:14
Две иномарки сгорели на Островского в Ростове-на-Дону
29 августа 2023, 07:57
Бывший замкомандующего ЮВО попал в ДТП в центре Москвы
В центре Москвы произошла авария, одним из участников которой является бывший заместитель командующего ЮВО, генерал Андрей Гурулев, сообщает Telegram-канал Baza.
24 августа 2023, 12:24
Водителя Mercedes осудили в Ростовской области за гибель женщины
В Ростовской области огласили приговор водителю за смертельное ДТП, сообщают СМИ.
23 июля 2023, 03:36

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